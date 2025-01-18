«Арсенал» может купить форварда из Бундеслиги за 70 млн фунтов на фоне травмы Жезуса

Дата публикации: 18-01-2025

«The Sun» пишет, что «Арсенал» может усилиться Беньямином Шешко, права на которого принадлежат «Лейпцигу». Сумма трансфера оценивается в 70 млн фунтов (порядка 82 миллионов евро).



«Пушкари» активизировались в вопросе подписания нападающего после серьезного повреждения Габриэля Жезуса. Руководство «канониров» также готово рассмотреть вариант с арендой словенца.



Шешко стал игроком клуба «РБ Лейпциг» в 2023 году. «Быки» заплатили за его переход 24 млн евро. В 2024 году Беньямин продлил соглашение с немецкой командой до июня 2029 года.



В текущем сезоне в активе Шешко 25 встреч в составе «Лейпцига» (13 забитых мячей, 3 результативных паса).



Трансферная стоимость словенца составляет 50 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).