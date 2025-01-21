«Зенит» объявил о переходе Энрике из «Ботафого»

Дата публикации: 21-01-2025

Состав «Зенита» пополнился Луисом Энрике. О переходе вингера «Ботафого» петербуржцы официально сообщили в Telegram-канале. Контракт с футболистом будет действовать 4 года и с возможностью продления еще на сезон.



По данным СМИ, общая сумма трансфера оценивается в 33 000 000 евро. Частью сделки по Энрике стали Артур (10 млн евро) и Вендел (15 млн + 3 млн в виде бонусов). Последний присоединится к бразильской команде ближайшим летом.



«Рады приветствовать в Санкт-Петербурге Луиса Энрике. Новых титулов вместе с сине-бело-голубыми!», - такие слова адресовала бразильцу пресс-служба «Зенита».



«Ботафого» подписал вингера в прошлом году, выкупив права на него у «Бетиса» за 16 млн евро. В минувшем сезоне в активе 24-летнего футболиста 38 встреч за «одинокую звезду» (7 забитых мячей, 3 ассиста).