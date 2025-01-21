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Фонсека отказал статусному европейскому клубу

Дата публикации: 21-01-2025

Согласно информации, размещенной в социальной сети «X» Николо Скирой, «Порту» интересовался кандидатурой Паулу Фонсеки, который недавно покинул «Милан». Португальцы направили соответствующий запрос, но получили отказ. Специалист ответил, что имеет другие планы.

Фонсеку назначили наставником «Милана» минувшим летом. Однако у руля «россонери» он находился всего полгода, после чего был уволен. Ранее коуч также работал с «Ромой», «Лиллем», «Порту», «Шахтером», «Брагой» и «Авешем».

«Порту» остался без тренера 20-го января. Руководство клуба решило отказаться от услуг Витора Бруно, возглавившего команду в июле 2024 года. Временно исполнять обязанности наставника «драконов» будет Жозе Тавареш.

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