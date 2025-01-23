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«Сантос» планирует объявить о переходе Неймара до конца января

Дата публикации: 23-01-2025

«Ge.Globo» утверждает, что в январе «Сантос» объявит о заключении договора с Неймаром, принадлежащим «Аль-Хилялю». Сообщается, что бразильцы уже обсудили с фирмой, предоставляющей им экипировку, необходимость выпуска существенного объема футболок Неймара. Боссы «Сантоса» активно ищут спонсоров для подписания форварда.

Действующий контракт Неймара с «Аль-Хилялем» истекает в 2025 году, потому для перехода футболисту придется расторгнуть его досрочно. В саудовской команде хотят, чтобы нападающий отказался от 65 млн евро зарплатных выплат, которые клуб должен будет перевести ему до истечения трудового договора.

Для Неймара «Сантос» является родным клубом. Именно здесь стартовала его карьера. Всего за команду из Сан-Паулу он провел 225 игр, отметившись 136 голами и 64 ассистами.

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