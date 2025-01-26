Кварацхелия отметился первым результативным действием за «ПСЖ»

Дата публикации: 26-01-2025

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия записал на свой счет первое результативное действие в составе новой команды.

В матче 19-го тура Лиги 1 против «Реймса» на 47-й минуте Усман Дембеле открыл счет благодаря голевой передаче Хвичи.

Для Кварацхелии это была дебютная игра за «ПСЖ», ставшую для него исторической, ведь он стал первым грузинским футболистом в истории клуба.

Ранее Хвича выступал за «Наполи», куда перешел в июле 2022 года из «Динамо» Батуми за 13,3 млн евро. В текущем сезоне он успел отличиться 5 голами и 3 ассистами в 19 матчах за итальянский клуб.