Ханс-Дитер Флик принял решение заблокировать аренду Эрика Гарсии

Эрик Гарсия и Ансу Фати остались в составе "Барселоны" после зимнего трансферного окна. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик пояснил ситуацию вокруг возможных переходов игроков.

Гарсию хотели арендовать несколько клубов, включая "Жирону", где он выступал в прошлом сезоне, и "Комо". Однако Флик заблокировал этот переход.

"Он останется с нами. Я хочу, чтобы он был частью команды и в следующем году. Эрик — отличный футболист. Я понимаю, что он хочет больше игрового времени. В матче с 'Валенсией' он показал стабильность и продемонстрировал хорошее движение мяча. Кроме того, он универсален и может играть на разных позициях", — отметил наставник.

Что касается Ансу Фати, его будущее тоже вызывало вопросы, но нападающий выразил желание остаться.

"Мы разговаривали, он хочет продолжать выступать за 'Барселону'. Он усердно работает на тренировках, хотя, как и все, хочет играть больше. Посмотрим, получит ли он шанс", — добавил Флик.