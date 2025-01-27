03:18 ()
Свернуть список

Ханс-Дитер Флик принял решение заблокировать аренду Эрика Гарсии

Дата публикации: 27-01-2025

Эрик Гарсия и Ансу Фати остались в составе "Барселоны" после зимнего трансферного окна. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик пояснил ситуацию вокруг возможных переходов игроков.

Гарсию хотели арендовать несколько клубов, включая "Жирону", где он выступал в прошлом сезоне, и "Комо". Однако Флик заблокировал этот переход.

"Он останется с нами. Я хочу, чтобы он был частью команды и в следующем году. Эрик — отличный футболист. Я понимаю, что он хочет больше игрового времени. В матче с 'Валенсией' он показал стабильность и продемонстрировал хорошее движение мяча. Кроме того, он универсален и может играть на разных позициях", — отметил наставник.

Что касается Ансу Фати, его будущее тоже вызывало вопросы, но нападающий выразил желание остаться.

"Мы разговаривали, он хочет продолжать выступать за 'Барселону'. Он усердно работает на тренировках, хотя, как и все, хочет играть больше. Посмотрим, получит ли он шанс", — добавил Флик.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close