Айден Хевен присоединится к Чидо Оби-Мартину: еще один переход из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед"

Дата публикации: 29-01-2025

Прошлым сезоном Чидо Оби-Мартин громко заявил о себе благодаря невероятной результативности в молодежных командах "Арсенала". На момент своего триумфа ему было всего 15 лет, но он мгновенно привлек внимание футбольного мира, забив 10 голов в одном матче. Тогда, в ноябре, его команда U16 обыграла молодежный состав "Ливерпуля" с ошеломительным счетом 14:3. Несмотря на такие успехи, "Арсеналу" не удалось удержать молодую звезду и подписать с ним профессиональный контракт. Вместо этого Оби-Мартин выбрал переход в "Манчестер Юнайтед".

Теперь история повторяется. По информации Фабрицио Романо, защитник "Арсенала" U18 Айден Хевен намерен отклонить предложение о продлении контракта с лондонским клубом, а также отказаться от вариантов с "Айнтрахтом" и "Барселоной" ради перехода в "Манчестер Юнайтед". Медосмотр игрока запланирован на этой неделе, а сделка, по сообщениям, находится на финальной стадии.

Айден Хевен уже успел дебютировать за основную команду "Арсенала" в матче Кубка английской лиги, выйдя на замену в победной встрече против "Престона" (3:0). Кроме того, его включали в заявку "Арсенала" на матчи Премьер-лиги и Лиги чемпионов. В июле, в рамках предсезонного тура, он вышел в стартовом составе и отыграл 45 минут в матче против "Манчестер Юнайтед" на стадионе SoFi в Калифорнии.

Тогда главный тренер "Арсенала" Микель Артета высоко оценил игру Хевена:

"Очень впечатляюще. Не знаю, сколько игроков в его возрасте способны показать такое на такой большой сцене," — сказал Артета. Хотя в той игре Хевен допустил ошибку, которая привела к голу "Юнайтед", тренер похвалил его реакцию:

"Он проиграл дуэль Расмусу Хойлунду, одному из самых быстрых и сильных игроков в мире, такое бывает. Но его реакция, выдержка, качество и язык тела после этого заслуживают уважения. Я очень доволен им."

Левоногий защитник ростом 1,89 м чаще всего играет на позиции центрального защитника, но также может выступать левым защитником или центральным полузащитником. Согласно данным Transfermarkt, в 21 матче Премьер-лиги 2 за "Арсенал" U21 он провел 15 игр в центре обороны, 4 на левом фланге защиты и 1 в полузащите. Его рыночная стоимость, установленная в марте 2024 года, составляет €300 тысяч и пока остается неизменной.

Этот переход укрепит состав "Манчестер Юнайтед" перспективным и универсальным защитником, который уже доказал свою состоятельность на высоком уровне.