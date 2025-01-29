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«Барселона» заинтересована в трансфере Доку

Дата публикации: 29-01-2025

Sport.es сообщает, что Жереми Доку из «Ман Сити» привлек внимание «Барселоны».

Каталонцы рассчитывают арендовать вингера «горожан» до ближайшего лета. Проблемой может стать зарплата футболиста. Самого Доку не устраивает количество игрового времени, выделяемого ему в «Сити», в связи с чем он может сменить команду.

Английский гранд выкупил контракт бельгийца в августе 2023 года у «Ренна». Его переход обошелся «небесно-голубым» в 60 млн евро.

Трудовые отношения Жереми с «Манчестер Сити» действуют до июня 2028 года. В сезоне 2024/2025 в активе 22-летнего вингера 22 матча (6 забитых голов, 7 результативных передач).

Рыночный ценник на Доку составляет 60 млн евро («Transfermarkt»).

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