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«Лион» объявил об отставке главного тренера

Дата публикации: 29-01-2025

«Лион» расстался с Пьером Сажей, ранее занимавшим должность наставника клуба. Команду также покинули и представители его тренерского штаба.

«Данный выбор, обусловленный результатами текущего сезона, не отменяет большой работы, выполненной тренером в начале прошлого года. В «Лионе» благодарны Сажу», - такие слова адресовала специалисту пресс-служба французской команды.

У руля «ткачей» 45-летний француз оказался после отставки Фабио Гроссо, случившейся осенью 2023 года. Изначально он исполнял обязанности тренера клуба, но в январе прошлого года стал полноценным наставником «Лиона».

В нынешнем сезоне подопечные Сажа по итогам 19 туров набрали 30 очков и расположились на 6-й позиции в таблице Лиги 1. От лидирующего «ПСЖ» клуб отделяют 17 очков.

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