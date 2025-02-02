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«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Дансо из «Ланса»

Дата публикации: 02-02-2025

На сайте «Тоттенхэма» появилась информация о заключении трудового договора с Кевином Дансо, ранее выступавшим в составе «Ланса». Цвета лондонцев футболист будет защищать на правах аренды. При этом у «шпор» будет обязательство по его выкупу по окончании сезона. В новой команде Дансо выбрал себе 4-й игровой номер.

Детали трансфера ранее раскрыл Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что сумма трансфера составит 25 млн евро. С «Тоттенхэмом» центрбек подпишет трудовой договор до середины 2030 года.

В текущем сезоне Дансо появлялся на поле в составе «Ланса» в 14 встречах (без результативных действий).

Ориентировочная стоимость 26-летнего австрийца – 25 млн евро (Transfermarkt.de).

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