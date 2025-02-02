«Манчестер Юнайтед» может усилить состав игроком из АПЛ

Дата публикации: 02-02-2025

«МЮ» заинтересован в услугах Леона Бэйли из «Астон Виллы», пишет ресурс «Sky Sports». «Манкунианцы» прорабатывают вариант с покупкой крайнего нападающего до завершения январского трансферного окна.



В «Астон Виллу» Бэйли перебрался из «Байера» в 2021 году. Леверкузенцы получили за своего футболиста 32 000 000 евро.



Трудовые отношения 27-летнего ямайца со «львами» действуют до середины 2027 года. В текущем сезоне в активе футболиста 29 встреч во всех соревнованиях (1 забитый мяч, 3 голевые передачи).



Трансферная стоимость вингера равняется 38 млн евро («Transfermarkt»).



За сборную Ямайки Бэйли дебютировал в 2019 году. Всего за национальную команду он провел 32 встречи, в которых отметился 5 забитыми мячами.