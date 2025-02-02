Гвардиола прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала" в 24-м туре АПЛ

Дата публикации: 02-02-2025

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал крупное поражение от "Арсенала" (1:5) в 24-м туре АПЛ.

"Мне грустно только из-за последних 25 минут. Мы словно забыли, что нужно делать, хотя до этого 65-70 минут играли хорошо. Начало было сложным, но после 10-15 минут мы наладили игру, сравняли счет и получили импульс. Затем последовали ошибки – неудачный пас, рикошет, третий гол... Я сожалею о концовке встречи, но в остальном мы достойно противостояли сильному сопернику. Тяжело видеть такой счет на табло, но важно сохранять стабильность на протяжении всей игры и не терять контроль", – цитирует Гвардиолу BBC.