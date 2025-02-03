"Кальяри" "Лацио". Прогноз на матч чемпионата Италии

Дата публикации: 03-02-2025

После успешного выступления в общем этапе Лиги Европы "Лацио" сосредоточен на борьбе за место в топ-4 Серии A. Команде Марко Барони необходимо побеждать "Кальяри", чтобы оставаться в зоне Лиги чемпионов и вернуть уверенность после двух подряд поражений. В предыдущем туре римляне уступили "Фиорентине", еще больше отдалившись от лидеров, а затем проиграли "Браге" в еврокубках. Однако это не повлияло на их первое место в группе.

"Кальяри" ведет борьбу за выживание: разница между 13-й и 18-й строчками составляет всего два очка, а сами сарды с 21 баллом находятся в эпицентре этой гонки. В последнем туре команда проиграла "Торино" (0:2), но до этого выдала неплохую серию: победила "Монцу" (2:1), сыграла вничью с "Миланом" (1:1) и разгромила "Лечче" (4:1).

Кадровые потери у "Лацио" значительны — Барони не сможет рассчитывать на Ладзари, Гендузи, Нуну Тавареша, Патрика и Весино. У "Кальяри" под вопросом лишь форвард Зиту Лувумбу. История встреч говорит не в пользу хозяев: "Кальяри" не побеждал "Лацио" в Серии A уже 12 лет, а за последние 19 матчей набрал всего три ничьи при 16 поражениях.

С учетом статистики ставка на победу "Лацио" с коэффициентом 2,00–2,05 выглядит весьма перспективно. Также можно рассмотреть "тотал больше 2,5 голов" (1,85–1,90) и "тотал меньше 4,5 желтых карточек" (2,2), учитывая низкую частоту предупреждений в матчах с участием "Кальяри".