Источник: Тель перешел в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 04-02-2025

Матис Тель перебрался в «Тоттенхэм». Цвета лондонцев вингер «Баварии» будет защищать до конца текущего сезона в рамках арендного соглашения. Информацией поделился Флориан Плеттенберг.



По условиям договора у «шпор» не будет обязательства по выкупу 19-летнего игрока.



В «Баварию» француз перешел летом 2022 года из «Ренна». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.



В нынешнем сезоне на счету крайнего нападающего 14 встреч в футболке «Баварии» (1 результативная передача).



Срок действия соглашения Теля с мюнхенской командой ограничен 2029 годом. Ориентировочный ценник на футболиста составляет 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



За сборную Франции U21 Тель провел 8 матчей (3 забитых мяча).