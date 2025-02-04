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«Астон Вилла» объявила об аренде Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 04-02-2025

В пресс-службе «Астон Виллы» сообщили о подписании Маркуса Рэшфорда на правах аренды. За бирмингемцев вингер «Ман Юнайтед» будет выступать оставшуюся часть сезона.

С «красными дьяволами» футболиста связывает трудовой договор, действующий до июня 2028 года. В сезоне 2024/2025 Рэшфорд появлялся на поле в 24 матчах (7 забитых мячей, 3 результативные передачи).

Ориентировочный ценник на 27-летнего англичанина равняется 55 млн евро («Transfermarkt»).

По итогам 24 туров бирмингемцы с 37 набранными очками располагаются на 8-й позиции в таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 19 очков. Ближайшую игру «Вилла» проведет против «Тоттенхэма» в Кубке Англии.

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