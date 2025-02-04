Жоау Феликс покинул «Челси» и перешел в «Милан»

Дата публикации: 04-02-2025

Остаток сезона Жоау Феликс проведет в «Милане» (аренда). На сайте Серии А появилась информация о включении португальца в заявку «россонери» на сезон 2024/2025.



Форвард является выпускником академии «Бенфики». В июле 2019 года он перебрался в «Атлетико» за рекордные 127,2 млн евро. «Челси» выкупил права на Феликса у «матрасников» в 2024 году, заплатив за него 52 000 000 евро.



В нынешнем сезоне на счету 25-летнего игрока 20 встреч в футболке «пенсионеров» (7 забитых мячей, 2 результативные передачи).



Срок действия трудового договора нападающего с «Челси» ограничен 2030 годом. Рыночная стоимость Фелиша составляет 30 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



«Милан» по итогам 22 туров находится на 8-м месте в Серии А, имея в своем активе 35 очков.