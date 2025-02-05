Переход Бителло из «Динамо» в «Ботафого» сорвался

Дата публикации: 05-02-2025

Этой зимой переход Бителло из «Динамо» в «Ботафого» не состоится. В бразильском клубе решили не подписывать хавбека. Информацией поделилось издание «ESPN Brasil».



Клубам не удалось согласовать детали сделки. В «Ботафого» уже нашли альтернативу Бителло. Бразильцы попытаются заполучить Бенхамина Рольхейсера, правами на которого владеет «Бенфика».



Ранее появилась информация, что стороны договорились о трансфере Бителло за 18 000 000 евро. Однако у клубов были разногласия относительно схемы оплаты.



Трудовые отношения Бителло с «бело-голубыми» рассчитаны до середины 2028 года. В текущем сезоне на счету бразильца 1 гол и 8 результативных пасов в 15 встречах за москвичей.



Transfermarkt.de оценивает хавбека в 12 млн евро.