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Переход Бителло из «Динамо» в «Ботафого» сорвался

Дата публикации: 05-02-2025

Этой зимой переход Бителло из «Динамо» в «Ботафого» не состоится. В бразильском клубе решили не подписывать хавбека. Информацией поделилось издание «ESPN Brasil».

Клубам не удалось согласовать детали сделки. В «Ботафого» уже нашли альтернативу Бителло. Бразильцы попытаются заполучить Бенхамина Рольхейсера, правами на которого владеет «Бенфика».

Ранее появилась информация, что стороны договорились о трансфере Бителло за 18 000 000 евро. Однако у клубов были разногласия относительно схемы оплаты.

Трудовые отношения Бителло с «бело-голубыми» рассчитаны до середины 2028 года. В текущем сезоне на счету бразильца 1 гол и 8 результативных пасов в 15 встречах за москвичей.

Transfermarkt.de оценивает хавбека в 12 млн евро.

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