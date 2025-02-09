Вингер «Барселоны» Фати интересен «Бешикташу»

Дата публикации: 09-02-2025 23:07

«Бешикташ» намерен взять Ансу Фати в аренду на остаток сезона, пишет издание «AS».



Другим претендентом на вингера «Барселоны» является «Фенербахче». Однако «черные орлы» проявляют большую активность в отношении футболиста.



Сам Фати хочет остаться на «Олд Траффорд», но руководство «блаугранас» пытается договориться с ним о переходе в стамбульскую команду. На оформление аренды игрока у «Бешикташа» есть еще 2 дня. 11-го февраля для турецких клубов трансферное окно закроется.



Фати, являющийся воспитанником «Барселоны», связан с каталонцами трудовым договором до 2027 года. В нынешнем сезоне в активе 22-летнего вингера 8 встреч (без результативных действий).



Рыночная стоимость испанца – 10 млн евро («Transfermarkt»).