"Интер" - "Фиорентина". Прогноз на матч чемпионата Италии 10 февраля

Дата публикации: 10-02-2025 15:38

Миланский "Интер" и флорентийская "Фиорентина" встретятся во второй раз за четыре дня. В доигровке предыдущего матча "фиалки" неожиданно разгромили "нерадзурри". Пора ли "Интеру" отомстить?

6 февраля команды доигрывали матч 14-го тура, и в последние 30 минут "Фиорентина" забила трижды, нанеся "Интеру" только второе поражение в сезоне. Это поражение лишило "нерадзурри" шансов догнать "Наполи" по очкам. На данный момент "Интер" отстает от неаполитанцев на четыре очка. В свою очередь, "Фиорентина" имеет шанс догнать "Лацио" и попасть в зону Лиги чемпионов, если повторит успех.

У "Интера" есть потеря по сравнению с предыдущей встречей — травму получил Федерико Димарко. "Фиорентина" же может выставить тот же состав, что и в четверг.

Будет ли реванш для "Интера"? Судя по коэффициентам букмекеров, шансы на победу команды Симоне Индзаги высоки — на их победу коэффициент не превышает 1,5. Можно рассматривать варианты ставок, такие как победа "Интера" с форой (-1,5) с коэффициентом 2,15-2,20, или ставка "П1 плюс тотал больше 2,5" с коэффициентом 2,20-2,25.