Агенты Винисиуса начали неформальные переговоры с «ПСЖ»

Дата публикации: 12-02-2025 02:51

Sport.es, указывая в качестве источника информации Сашу Тавальери, пишет, что представители Винисиуса Жуниора вступили в неформальные переговоры с руководством «Пари Сен-Жермен» по вопросу трансфера бразильца.



Сообщается, что вингер будет готов обсуждать условия сотрудничества с парижской командой в случае, если ему не удастся согласовать с «Реалом» увеличение зарплаты. Переговоры с «ПСЖ» агенты Винисиуса могут использовать как дополнительный рычаг давления на «сливочных».



Ранее 24-летний бразилец ответил отказом на стартовое предложение мадридцев о продлении сотрудничества. По действующему договору, рассчитанному до 2027 года, зарплата футболиста в «Реале» составляет 15 млн евро за сезон, включая бонусы. Агенты Винисиуса уверены, что их клиент должен получать больше.