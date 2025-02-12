«Спартак» объявил о трансфере Солари из «Ривер Плейт»

Дата публикации: 12-02-2025 02:51

На сайте «красно-белых» появилась информация о заключении контракта с Пабло Солари. В «Спартаке» вингер, ранее выступавший за «Ривер Плейт», выбрал себе 7-й игровой номер. Соглашение с аргентинцем будет действовать до 2029 года.



«Рады приветствовать новичка! Желаем побед в составе «красно-белых»!», - говорится в заявлении пресс-службы московской команды.



Ранее СМИ публиковали детали перехода. За трансфер Солари «Спартак» заплатит 12 000 000 евро (10 млн прямых выплат и 2 млн в формате бонусов за достижения футболиста).



В минувшем сезоне аргентинец отличился 6 раз и отдал 1 голевую передачу в 22 встречах за «Ривер Плейт».



Рыночный ценник на 23-летнего крайнего нападающего составляет 7 млн евро (Transfermarkt.de).