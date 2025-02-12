«Манчестер Юнайтед» готов отдать Каземиро в аренду «Фламенго»
Дата публикации: 12-02-2025 02:51
Карьера Каземиро может продолжиться во «Фламенго».
Издание «Transfer News Live», ссылаясь на журналиста Жорже Никола, информирует, что в бразильском клубе обсуждают вариант с подписанием соотечественника. «Ман Юнайтед», владеющий правами на хавбека, готов отпустить футболиста в аренду и взять на себя основную часть расходов по его зарплате.
Цвета «манкунианцев» Каземиро защищает с 2022 года. За его переход англичане заплатили 70,65 млн евро.
В текущем сезоне на счету 32-летнего бразильца 24 игры (3 забитых мяча). Срок действия трудового договора опорника с «МЮ» ограничен июнем 2026 года.
Ориентировочный ценник на Каземиро равняется 12 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).