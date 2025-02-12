05:43 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» готов отдать Каземиро в аренду «Фламенго»

Дата публикации: 12-02-2025 02:51

Карьера Каземиро может продолжиться во «Фламенго».

Издание «Transfer News Live», ссылаясь на журналиста Жорже Никола, информирует, что в бразильском клубе обсуждают вариант с подписанием соотечественника. «Ман Юнайтед», владеющий правами на хавбека, готов отпустить футболиста в аренду и взять на себя основную часть расходов по его зарплате.

Цвета «манкунианцев» Каземиро защищает с 2022 года. За его переход англичане заплатили 70,65 млн евро.

В текущем сезоне на счету 32-летнего бразильца 24 игры (3 забитых мяча). Срок действия трудового договора опорника с «МЮ» ограничен июнем 2026 года.

Ориентировочный ценник на Каземиро равняется 12 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close