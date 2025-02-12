"Реал" одержал юбилейную победу в Лиге чемпионов, обыграв "Манчестер Сити"

Дата публикации: 12-02-2025 18:50

Мадридский "Реал" одержал победу над "Манчестер Сити" (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов, достигнув исторического рубежа. Эта победа стала для "сливочных" 300-й в главном европейском клубном турнире (включая Кубок европейских чемпионов), что делает их первой командой, сумевшей достичь этой отметки.

Ближайшими преследователями по количеству побед являются "Бавария" (241), "Барселона" (209), "Манчестер Юнайтед" (161) и "Ювентус" (157).