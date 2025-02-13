"Барселона" объявила о продлении соглашения с 18-летним защитником Кубарси

Дата публикации: 13-02-2025 22:03

18-летний защитник продлил контракт с "Барселоной"

"Барселона" официально объявила о продлении соглашения с молодым защитником Кубарси. Изначально его контракт был рассчитан до 2027 года, но теперь продлен еще на два сезона – до лета 2029-го.

По данным испанской прессы, вместе с новым соглашением увеличилась и сумма отступных за футболиста, однако клуб пока не подтверждал эту информацию.

В текущем сезоне Ла Лиги Кубарси провел 23 матча и отметился 3 результативными передачами.