"Барселона" объявила о продлении соглашения с 18-летним защитником Кубарси
Дата публикации: 13-02-2025 22:03
18-летний защитник продлил контракт с "Барселоной"
"Барселона" официально объявила о продлении соглашения с молодым защитником Кубарси. Изначально его контракт был рассчитан до 2027 года, но теперь продлен еще на два сезона – до лета 2029-го.
По данным испанской прессы, вместе с новым соглашением увеличилась и сумма отступных за футболиста, однако клуб пока не подтверждал эту информацию.
В текущем сезоне Ла Лиги Кубарси провел 23 матча и отметился 3 результативными передачами.