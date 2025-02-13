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«ПСЖ» может остаться без финансирования

Дата публикации: 13-02-2025 23:47

История с обвинениями Нассера аль-Хелаифи в «соучастии в препятствовании свободы голосования и подкупе голосов, а также злоупотреблении властью» со стороны французских властей может получить продолжение. Инцидент был связан с делами «Qatar Investment Authority».

Представители Катара уже высказали свое недовольство в отношении данных обвинений, назвав их ложными. Более того, в стране готовы прекратить инвестиции во Францию, в том числе в «ПСЖ». Если это случится, то парижане лишатся существенной части своего бюджета. При таких обстоятельствах клубу вряд ли удастся сохранить текущий состав.

«Красно-синие» после 23 туров уверенно лидируют в Лиге 1, опережая идущий вторым «Марсель» на 10 очков.

Источник – «L'Equipe».

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