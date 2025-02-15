«Боруссия» назвала «Ювентусу» ценник Адейеми

Дата публикации: 15-02-2025 01:14

Издание «Todofichajes» информирует, что «Ювентус» заинтересован в услугах Карима Адейеми, принадлежащего «Боруссии» из Дортмунда. Немцы согласны отпустить своего вингера при наличии предложения от 45 млн евро.



На взрослом уровне Адейеми дебютировал в составе «Зальцбурга». Дортмундцы выкупили его контракт у австрийской команды в 2022 году за € 30 млн.



Трудовые отношения 23-летнего крайнего нападающего с «Боруссией» действуют до середины 2027 года. В нынешнем сезоне Адейеми принял участие в 18 встречах за «шмелей», в которых отличился 6 раз и отдал 6 результативных передач.



Ориентировочный ценник на Карима равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее ряд источников сообщали, что немец интересен «Арсеналу».