Трансфер Лоррана в ЦСКА на грани срыва

Дата публикации: 16-02-2025 23:41

Переход полузащитника «Фламенго» в ЦСКА может не состояться.



Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Чемпионату» о том, что за считанные минуты до вылета в Россию, где Лорран должен был пройти медосмотр и после этого подписать контракт с ЦСКА, представители 18-летнего игрока резко изменили условия будущей сделки. Руководству «армейцев» данная ситуация, естественно, не понравилась. Таким образом трансфер оказался на грани срыва.



Ранее сообщалось, что 80% прав на футболиста обойдутся «красно-синим» в 8 000 000 евро.



В минувшей кампании Лорран отыграл за «Фламенго» в 25 поединках, забил 1 мяч и отдал 2 результативных паса.



Рыночный ценник на атакующего хавбека равняется 12 млн евро. (по версии сайта Transfermarkt.de).