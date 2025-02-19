«Атлетико» потерял Коке до конца марта

Дата публикации: 19-02-2025 20:31

«Атлетико» не сможет рассчитывать на Коке в ближайших матчах. Хавбек получил травму. Информация появилась на сайте «матрасников».



У футболиста диагностировали повреждение мышц на правой ноге. Встречу с «Севильей» он доигрывал с явным дискомфортом. О сроках возвращения Коке в строй не сообщается.



«Marca» утверждает, что атакующий полузащитник не появится на поле до окончания паузы на матчи национальных команд. Это значит, что до конца марта Коке не сможет помочь «Атлетико».



Трудовые отношения игрока с «матрасниками» действуют до середины 2025 года. В текущем сезоне на счету 33-летнего испанца 23 матча (1 гол, 2 ассиста).



Портал Transfermarkt.de оценивает Коке в 10 000 000 евро.