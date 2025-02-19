«Ахмат» усилится полузащитником «Кайзерслаутерна»

Дата публикации: 19-02-2025 23:41

«Ахмат» пополнится Афизом Арему, ранее выступавшим в составе «Кайзерслаутерна». О переходе нигерийца в грозненскую команду сообщили журналисты «Спорт-Экспресса». К новым партнерам полузащитник присоединится в Турции, где «Ахмат» проводит очередной сбор.



Об условиях сделки не сообщается.



Европейская карьера Арему начиналась в норвежском «Старте», куда он перешел в 2018 году. «Кайзерслаутерн» выкупил права на опорника в 2023 году у «Санкт-Паули» за 0,4 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нигерийца 12 встреч во второй Бундеслиге (без результативных действий). Его соглашение с «Кайзерслаутерном» действует до лета 2026 года.



Трансферная стоимость Арему составляет 600 тысяч евро («Трансфермаркт»).