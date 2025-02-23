Саудовцы могут выплатить 1 млрд евро за вингера «Реала» Винисиуса

Дата публикации: 23-02-2025 01:44

«Relevo» информирует, что карьера Винисиуса Жуниора может продолжиться в Саудовской Аравии. Лига планирует воспользоваться условием по отступным в контракте форварда «Реала», которые составляют 1 млрд евро.



В Саудовской Аравии в переходе Винисиуса видят важнейший фактор привлечения в местный чемпионат других топовых игроков. Кроме того, теперь основным направлением инвестирования для лиги станут не возрастные футболисты, а игроки, до 25 лет.



Ранее сообщалось, что «Реал» почти согласовал с Винисиусом пролонгацию сотрудничества до 2030 года. В сезоне 2024/2025 бразилец провел за «сливочных» 32 игры, отметившись в них 16 голами и 12 результативными пасами.



Рыночный ценник на Винисиуса равняется 200 млн евро («Transfermarkt»).