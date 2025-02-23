«ПСЖ» пытался приобрести у «Реала» защитника Асенсио

Дата публикации: 23-02-2025 01:44

По данным издания «Relevo», сразу несколько европейских топ-команд рассматривали вариант с подписанием Рауля Асенсио.



Предметный интерес к центрдефу «Реала» проявлял «ПСЖ», который пытался оформить его переход. Однако мадридцы решили не продавать Асенсио. Самого футболиста в Мадриде все устраивает, и он не хочет уходить из клуба.



Следует отметить, что в соглашении Рауля с «галактикос» есть условие по отступным, которые составляют 50 млн евро.



В этом сезоне на счету испанца 34 матча (2 голевые передачи). Срок действия договора с 22-летним защитником ограничен июнем следующего года.



Ориентировочный ценник на Рауля Асенсио равняется 7,5 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).