"Ливерпуль" - "Ньюкасл". Прогноз на матч АПЛ 26 февраля

Дата публикации: 26-02-2025 08:50

После впечатляющей победы над «Манчестер Сити» многие ожидали, что «Ливерпуль» продолжит доминировать, однако «Ньюкасл» с блестящим Александром Исаком способен создать серьезные проблемы команде Арне Слота.

В первой встрече этих соперников на поле «сорок» команды выдали зрелищную ничью — 3:3. Шведский форвард отметился голом и результативной передачей, а у Мохамеда Салаха на счету было два гола и ассист. Тем не менее, «Ливерпуль» тогда не смог вырвать победу.

Мерсисайдцы могут подойти к матчу немного уставшими как физически, так и морально, особенно после триумфа над «Сити» и увеличенного до 11 очков отрыва от «Арсенала». В связи с этим игра против «Ньюкасла» может оказаться такой же сложной, как недавние матчи с «Эвертоном», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном», где победа далась нелегко.

Ставка на то, что «Ньюкасл» не проиграет (Х2) за коэффициент до 2.60 выглядит оправданной. Также можно рассмотреть вариант с тоталом голов меньше 3 (кф. до 2.15), ведь вряд ли Слоту и Эдди Хау захочется повторения результативной феерии первой встречи.