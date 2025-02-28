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Салах может перейти в «Интер» после окончания контракта с «Ливерпулем»

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

Миланский «Интер» проявляет интерес к Мохамеду Салаху, защищающему цвета «Ливерпуля».

По данным «El Nacional», агент 32-летнего крайнего нападающего уже контактировал с несколькими клубами, включая «Интер».

Итальянский гранд рассчитывает усилить свой состав египетским футболистом летом, когда у него истечет трудовой договор с «Ливерпулем». Боссы «нерадзурри» считают, что Мохамед без проблем впишется в тактическую модель Симоне Индзаги и станет новым лидером команды.

Напомним, Салах выступает за «мерсисадцев» с 2017 года. Его контракт с англичанами в силе до 30 июня. По ходу сезона-24/25 вингер был задействован в 39 встречах во всех турнирах. В них он забил 30 голов и отдал 22 результативных паса.

«Трансфермаркт» оценивает звездного египтянина в 55 000 000 евро.

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