"Милан" - "Лацио". Прогноз на матч серии А 2 марта

Дата публикации: 02-03-2025 02:14

Римский клуб, который не может победить уже два тура подряд, отправляется в гости к «Милану», потерпевшему два поражения кряду. Сумеет ли кто-то прервать свою неудачную серию?

«Милану» в этом сезоне, похоже, уже мало что светит в чемпионате. После поражений от «Торино» и «Болоньи» с одинаковым счетом 1:2 «россонери» опустились на восьмое место. Единственная реальная цель – Кубок Италии, где в апреле им предстоит полуфинал против «Интера».

«Лацио» из-за двух ничейных результатов откатился на пятое место, уступив место в зоне Лиги чемпионов «Ювентусу». Хотя ничья 2:2 с «Наполи» выглядит достойным результатом, то же самое нельзя сказать о 0:0 с «Венецией», находящейся в зоне вылета. Причем римляне даже по xG не наиграли на победу в той встрече.

В этом матче снова можно ожидать ничейного исхода, как и в первом круге (2:2), с коэффициентом до 3.50. Также стоит рассмотреть ставку «обе забьют» (кф. до 1.67), ведь «Милан» забивает на протяжении шести туров подряд, даже в проигранных матчах. А «Лацио», который занимает третье место по количеству забитых мячей, вряд ли повторит безголевую осечку, как против «Венеции».