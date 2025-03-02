«Манчестер Юнайтед» может купить суперфорварда

Дата публикации: 02-03-2025 23:40

«МЮ» мечтает провернуть громкий трансфер. Боссы «красных дьяволов» хотят, чтобы атаку их команды возглавил нападающий сборной Англии Гарри Кейн.



Однако заключить такую сделку «манкунианцам» будет крайне сложно. Сам 31-летний футболист ранее заявлял, что он счастлив в «Баварии» и не задумывается о смене клубной прописки.



Напомним, до переезда в Мюнхен Кейн выступал в АПЛ за лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Летом 2023-го «красные» выкупили его за 95 миллионов евро. С тех пор Гарри провел 78 официальных матчей, забил 73 гола и отдал 22 результативные передачи.



Кейн связан с «Баварией» контрактом до середины 2027 года. Рыночная стоимость звездного англичанина равняется € 90 млн.



Источник – «Todofichajes».