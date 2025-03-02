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«Бавария» проявляет интерес к вратарю «Брайтона»

Дата публикации: 02-03-2025 23:45

По данным ресурса «Mirror», Венсан Компани хочет видеть в своей команде Барта Вербрюггена, права на которого принадлежат «Брайтону».

Наставник «Баварии» является давним поклонником таланта нидерландского вратаря, с которым он хорошо знаком по совместной работе в «Андерлехте». Компани считает, что Вербрюгген сможет заменить на «Альянц Арене» возрастного Мануэля Нойера, соглашение с которым действует до 2026 года. Сумма трансфера оценивается в 50 млн фунтов.

С «Брайтоном» голкипер связан трудовым договором до лета 2028 года. В нынешней кампании он защищал ворота «чаек» в 27 матчах (7 встреч без пропущенных мячей).

Трансферный ценник на Вербрюггена составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).

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