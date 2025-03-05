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«Наполи» продлил контракт с защитником сборной Уругвая

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

«Наполи» переподписал соглашение с Матиасом Оливерой. Информацией поделилась пресс-служба неаполитанцев. Новый договор с уругвайцем будет действовать до середины 2030 года.

Оливера пополнил состав «адзурри» в 2022 году, перебравшись из «Хетафе». Сумма трансфера составила 16,5 млн евро.

В сезоне 2024/2025 защитник принял участие в 22 встречах и отметился в них двумя результативными передачами. Рыночный ценник на Матиаса равняется 18 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

За национальную сборную футболист провел 26 матчей (2 гола).

Неаполитанцы продолжают борьбу за чемпионство в Серии А. По итогам 27 туров команда Антонио Конте располагается на второй позиции в таблице турнира, отставая от лидирующего «Интера» на 1 балл.

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