«Наполи» продлил контракт с защитником сборной Уругвая

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

«Наполи» переподписал соглашение с Матиасом Оливерой. Информацией поделилась пресс-служба неаполитанцев. Новый договор с уругвайцем будет действовать до середины 2030 года.



Оливера пополнил состав «адзурри» в 2022 году, перебравшись из «Хетафе». Сумма трансфера составила 16,5 млн евро.



В сезоне 2024/2025 защитник принял участие в 22 встречах и отметился в них двумя результативными передачами. Рыночный ценник на Матиаса равняется 18 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



За национальную сборную футболист провел 26 матчей (2 гола).



Неаполитанцы продолжают борьбу за чемпионство в Серии А. По итогам 27 туров команда Антонио Конте располагается на второй позиции в таблице турнира, отставая от лидирующего «Интера» на 1 балл.