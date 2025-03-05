Йерри Мина: "Пытался вывести Роналду из себя, но он меня даже не слушал"

Дата публикации: 05-03-2025 02:22

30-летний колумбийский защитник Йерри Мина рассказал о том, как пытался вывести из себя Криштиану Роналду в матчах против его команд. В интервью Relevo центрбек "Кальяри" поделился воспоминаниями о поединках с португальским форвардом, когда тот играл за "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

"Самый сильный нападающий, которого я когда-либо опекал, - это, несомненно, Криштиану Роналду. Во время его пребывания в Манчестер Юнайтед, когда я играл за Эвертон."

По словам Мины, его попытки разозлить Роналду не приносили результата.

"В чем его секрет? Все, что его окружает. Он никогда не отвлекается. Я пытался поговорить с ним во время игры, но он никогда меня не слушал! Я подходил к нему, шептал тысячу вещей на ухо, но он постоянно игнорировал меня. Он даже не смотрел на меня", – отметил защитник.

В этом сезоне Роналду продолжает демонстрировать отличные результаты: в 30 матчах за "Аль-Наср" он забил 25 голов и отдал 4 результативных передачи. Однако в последней игре своей команды в Лиге чемпионов португалец не смог принять участие, и его клуб остался без победы.