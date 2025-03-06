11:17 ()
Свернуть список

«Спортинг» готов продать Дьёкереша в клуб АПЛ за € 65-70 млн

Дата публикации: 06-03-2025 11:09

Главный забивала «Спортинга» Виктор Дьёкереш может сменить клуб и перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации «GiveMeSport», англичане планируют оформить трансфер 26-летнего футболиста ближайшим летом. Руководство «зелено-белых» готово отпустить шведа на Туманный Альбион, если за него предложат 65-70 млн евро.

Помимо «манкунианцев» форвардом также интересуется «ПСЖ».

«Спортинг» приобрел права на Дьёкереша у «Ковентри» в 2024 году. Сумма сделки составила 24 миллиона евро. В сезоне-24/25 Виктор был задействован тренерским штабом «львов» в 39 матчах во всех соревнованиях. В них он стал автором 37 голов и 9 ассистов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close