Гайич ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА

Дата публикации: 06-03-2025 11:09

Милан Гайич в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о своем будущем в ЦСКА.



«Пока мне ничего неизвестно. Вопросом нового договора занимается агент. Я полностью отдаю себя тренировкам и играм. Думаю, следует завершить сезон, а дальше будем смотреть. Насколько мне известно, сейчас переговоров нет. Я хотел бы остаться в ЦСКА», - отметил защитник.



Ранее агент Гайича сообщил «СЭ», что ждет от ЦСКА предложения о продлении трудового соглашения.



Действующий договор серба с «армейцами» рассчитан до ближайшего лета. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего крайнего защитника 20 встреч в футболке столичного клуба (1 забитый мяч).



Рыночный ценник на Гайича составляет 4 млн евро («Transfermarkt»).