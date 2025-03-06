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Из «Ливерпуля» хочет уйти полузащитник

Дата публикации: 06-03-2025 11:09

«Football Insider» пишет, что «Ливерпуль» может расстаться с Харви Эллиоттом по окончании сезона. Хавбека не устраивает количество игровой практики, которую он получает в клубе, в связи с чем ближайшим летом он готов рассмотреть вариант с уходом из команды.

Эллиотт мог покинуть «мерсисайдцев» еще зимой. К футболисту был интерес со стороны «Боруссии» из Дортмунда и «Брайтона». Однако переход англичанина так и не состоялся.

Срок действия контракта Эллиотта с «Ливерпулем» ограничен летом 2027 года. В сезоне 2024/2025 в его активе 17 поединков за «красных», в которых он отличился 3 раза и отдал 1 результативную передачу.

Рыночная стоимость Эллиотта – 35 миллионов евро («Transfermarkt»).

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