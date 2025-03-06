Алиссон: "Вероятно, это был мой лучший матч в жизни"

Дата публикации: 06-03-2025 18:02

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер провел выдающийся матч против "Пари Сен-Жермена" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, оформив девять сэйвов и став ключевой фигурой победы (1:0) на "Парк-де-Пренс".

"Лучшая игра в сезоне? Возможно, даже в моей карьере! Тренер предупреждал, что нам предстоит сложное испытание, и говорил, что нужно быть готовыми терпеть, ведь "ПСЖ" – очень сильный соперник. Они создали у наших ворот множество моментов, но в концовке Харви Эллиотт вышел и забил победный мяч. Это невероятно! Что за вечер!" – поделился эмоциями бразилец в интервью Sky Sports.

Алиссон также отметил силу соперника и признал, что его команда должна прибавить в ответной встрече.

"ПСЖ" – действительно классная команда, они много контролировали мяч и создавали угрозу. Нам было нелегко, но все закончилось хорошо. Надеюсь, в ответной игре на "Энфилде" мы выступим еще лучше."

Ответный матч состоится 11 марта в Ливерпуле.