"Айнтрахт" - "Аякс". Прогноз на матч Лиги Европы 13 марта

Дата публикации: 13-03-2025 17:54

Финалист Лиги Европы 2017 года против победителя турнира 2022-го: "Айнтрахт" одержал победу в Амстердаме, но теперь ему предстоит удержать преимущество на своем поле.

Среди матчей первого четвергового слота в Лиге Европы противостояние на "Дойче Банк Парк" выглядит одним из самых интригующих. Несмотря на поражение дома, "Аякс" оставил хорошее впечатление. К тому же команда Франческо Фариоли находится в отличной форме – она воспользовалась спадом ПСВ, выиграла 10 матчей подряд в Эредивизи и возглавила турнирную таблицу, опережая эйндховенцев на 8 очков.

В европейских соревнованиях амстердамцы выступают не так стабильно. В январе они неожиданно уступили латвийскому РФС (0:1), но затем одержали победу над "Галатасараем" и провели напряженный двухматчевый поединок с "Юнион Сент-Жиллуа". После уверенной победы на выезде (2:0) "Аякс" пропустил дважды в ответной встрече, спасаясь лишь в дополнительное время. Этот момент стоит учитывать "Айнтрахту".

Франкфуртцы сталкиваются с интересным выбором: с одной стороны, они ведут борьбу с "Майнцем" и "Фрайбургом" за путевку в Лигу чемпионов через Бундеслигу, с другой – победа в Лиге Европы также гарантирует место в главном клубном турнире континента. Смогут ли они совмещать оба фронта?

Обе команды имеют серьезные кадровые проблемы. По информации СМИ, в общей сложности могут отсутствовать до 16 игроков. Точно не сыграют дисквалифицированные Джордан Хендерсон ("Аякс") и Ннамди Коллинз ("Айнтрахт"). У амстердамцев вне заявки автор гола в первом матче Бробби, голкипер Пасвер, а также Вейндал, Расмуссен, Вегхорст и другие. У немецкого клуба в лазарете Теат, Аменда, Чендлер, Матанович, Кох.

При таких условиях, когда гости вынуждены атаковать, а обе команды традиционно играют результативно, есть несколько интересных ставок:

✔ "Обе забьют + тотал больше 2,5" — коэффициент около 2,00.

✔ Индивидуальный тотал "Аякса" больше (1) — коэффициент около 1,80.

✔ "Тотал первого тайма больше 1,5" — коэффициент 2,40–2,45.



