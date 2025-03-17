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Форвард «Атлетико» Гризманн собирается переехать в МЛС по семейным причинам

Дата публикации: 17-03-2025 02:12

«Relevo» информирует, что следующим клубом Антуана Гризманна может стать «Лос-Анджелес Гэлакси». Стороны заметно продвинулись в переговорном процессе. В США нападающий хочет перебраться по семейным обстоятельствам. До конца месяца француз должен встретиться с руководством «Атлетико», за который он выступает, чтобы решить вопрос со своим будущим.

Сообщается, что «матрасники», несмотря на наличие действующего контракта с Гризманном, не будут препятствовать его уходу.

Трудовые отношения 33-летнего француза с «Атлетико» истекают в 2026 году. В текущем сезоне на счету Гризманна 41 встреча за мадридцев, в которых он отличился 16 раз и отдал 7 голевых передач.

Рыночный ценник на форварда составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).

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