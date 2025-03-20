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Финал главного еврокубка через два года пройдет в Мадриде

Дата публикации: 20-03-2025 00:16

Президент Королевской испанской федерации футбола Рафаэль Лусан сообщил, что финальный матч главного еврокубка состоится в Мадриде.

Игра пройдет на стадионе "Метрополитано", принадлежащем "Атлетико", который вмещает 70 460 зрителей. Изначально проведение финала было запланировано на "Сан-Сиро" в Милане, однако в сентябре УЕФА лишил арену этого права из-за предстоящих ремонтных работ. За возможность принять решающий матч также боролся Олимпийский стадион в Баку.

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