Финал главного еврокубка через два года пройдет в Мадриде

Дата публикации: 20-03-2025 00:16

Президент Королевской испанской федерации футбола Рафаэль Лусан сообщил, что финальный матч главного еврокубка состоится в Мадриде.

Игра пройдет на стадионе "Метрополитано", принадлежащем "Атлетико", который вмещает 70 460 зрителей. Изначально проведение финала было запланировано на "Сан-Сиро" в Милане, однако в сентябре УЕФА лишил арену этого права из-за предстоящих ремонтных работ. За возможность принять решающий матч также боролся Олимпийский стадион в Баку.