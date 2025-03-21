«Спортинг» объявил о трансферах Кенды и Эссугу в «Челси»

Дата публикации: 21-03-2025 20:07

На странице «Спортинга» в социальной сети появилось сообщение о продаже сразу двух футболистов лондонскому «Челси». Общая сумма сделки составила порядка 74 млн евро.



Ряды «пенсионеров» пополнили Дариу Эссугу и Жеовани Кенда.



Кенда обошелся англичанам в 52,14 млн евро. Вингер продолжит выступать за португальскую команду до конца сезона 2025/2026, после чего присоединится к «Челси». Жеовани оценивается ресурсом Transfermarkt.de в 30 млн евро. В 44 играх за «Спортинг» Кенда забил 2 мяча и сделал 8 ассистов.



За переход Эссугу «синие» заплатят 22,27 млн евро. Состав команды Энцо Марески опорник пополнит ближайшим летом. Текущий сезон португалец проводит в аренде в «Лас‑Пальмасе». На счету 20-летнего опорника 17 матчей в Ла Лиге (1 забитый мяч). «Трансфермаркт» оценивает Эссугу в 8 млн евро.