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Нико Уильямс может продолжить карьеру в АПЛ

Дата публикации: 22-03-2025 20:48

Карьера Нико Уильямса может продолжиться в «Арсенале». Информацией поделился Кристиан Фальк.

Другим претендентом на крайнего нападающего «Атлетика» является «Бавария». На текущий момент «пушкари» опережают конкурентов в споре за Уильямса. Ранее испанец мог перейти в «Барселону», но трансфер в итоге так и не состоялся.

Уильямс обучался футболу в академии «Атлетика». За первую команду он дебютировал в 2021 году.

В текущем сезоне на счету вингера 37 матчей за «Атлетик» (9 забитых мячей, 7 результативных передач).

Срок действия договора 22-летнего Уильямса с «басками» ограничен июнем 2027 года. Рыночная стоимость Нико равняется 70 млн евро (Transfermarkt.de).

За сборную Испании Уильямс провел 24 игры (4 забитых мяча).

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