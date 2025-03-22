Нико Уильямс может продолжить карьеру в АПЛ
Дата публикации: 22-03-2025 20:48
Карьера Нико Уильямса может продолжиться в «Арсенале». Информацией поделился Кристиан Фальк.
Другим претендентом на крайнего нападающего «Атлетика» является «Бавария». На текущий момент «пушкари» опережают конкурентов в споре за Уильямса. Ранее испанец мог перейти в «Барселону», но трансфер в итоге так и не состоялся.
Уильямс обучался футболу в академии «Атлетика». За первую команду он дебютировал в 2021 году.
В текущем сезоне на счету вингера 37 матчей за «Атлетик» (9 забитых мячей, 7 результативных передач).
Срок действия договора 22-летнего Уильямса с «басками» ограничен июнем 2027 года. Рыночная стоимость Нико равняется 70 млн евро (Transfermarkt.de).
За сборную Испании Уильямс провел 24 игры (4 забитых мяча).