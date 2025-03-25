Мален может перейти в лондонский клуб

Дата публикации: 25-03-2025 13:29

Дониэлл Мален может перейти в другую команду по окончании сезона. «Todofichajes» утверждает, что нидерландцем интересуется «Тоттенхэм».



Мален обучался футболу в системе «Аякса». Примечательно, что вингер сменил клуб всего два месяца назад, перебравшись из дортмундской «Боруссии» в «Астон Виллу». Сумма трансфера составила 25 000 000 евро.



В активе 26-летнего исполнителя 6 встреч в АПЛ (без результативных действий). Мален выходил на поле в 1 матче Кубка Англии, где также не отметился результативными действиями. Рыночный ценник на Дониэлла составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).



За сборную Нидерландов Мален дебютировал в сентябре 2019 года. Всего за национальную команду он провел 42 поединка (9 забитых мячей).