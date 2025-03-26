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Инсайдер Плеттенберг поделился информацией о будущем главной звезды «Байера» Вирца

Дата публикации: 26-03-2025 21:58

Флориан Плеттенберг, представляющий издание «Sky Sport», сообщил, что руководство «Байера» хочет переподписать контракт с Флорианом Вирцем. Для хавбека уже подготовили новое соглашение, которое будет действовать по меньшей мере до лета 2028 года. В договоре планируется прописать опцию выкупа. Она будет активна со следующего лета.

В «Байере» ждут решения от игрока в ближайшее время.

Основными претендентами на 21-летнего Вирца считаются «Ман Сити» и «Бавария», которые намерены договориться о его переходе по завершении сезона. Леверкузенцы не против продать полузащитника, но будут обсуждать условия сделки лишь при наличии предложения в 120-130 млн евро, не считая бонусных выплат.

Соглашение «Байера» с Вирцем истекает в 2027 году. В 38 встречах текущего сезона немец отличился 15 раз и сделал 12 ассистов.

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