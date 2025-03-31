«РБ Лейпциг» уволил Розе с поста главного тренера

Дата публикации: 31-03-2025 00:33

«Лейпциг» досрочно завершил трудовые отношения с Марко Розе. Об этом клуб сообщил в соцсети «X».



В последних играх «быки» выглядели не лучшим образом. В 6 встречах подопечные Розе одержали лишь одну победу. Накануне «РБ Лейпциг» в рамках 27-го тура Бундеслиги уступил менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:1.



«Красно-белые» неудачно выступили в Лиге чемпионов. На групповом этапе команда Розе проиграла в 7 встречах и не смогла пробиться в плей-офф турнира. В Кубке страны у «Лейпцига» остался шанс побороться за главный трофей. В полуфинале команда сыграет со «Штутгартом».



Ранее ряд источников писали, что новым наставником «Лейпцига» могут назначить Эрика тен Хага или Роджера Шмидта.



«Быки» с 42 баллами по итогам 27 туров располагаются на шестой позиции в Бундеслиге.